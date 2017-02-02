أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالكيان الاسرائيلي أن قرار منع مواطني سبع دول إسلامية من دخول الأراضي الأميركية لا يشمل اليهود المولودين في هذه الدول حتى لو كانوا يحملون جنسية مزدوجة.

وأوضحت السفارة في تصريح لها على موقعها الإلكتروني أن "المسافرين الحائزين على تأشيرات سارية المفعول بجوازات سفرهم الإسرائيلية يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة حتى لو كانوا مواطنين أو وُلدوا في أي من الدول السبع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا علَّق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر على القادمين من العراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، وتعليق مفتوح بالنسبة لسوريا، وشمل القرار أيضا المولودين بتلك الدول والذين يحملون جنسيات أخرى.

وأشارت السفارة الأميركية في تل أبيب إلى أنها تواصل إصدار التأشيرات للمواطنين المولودين أو الحاصلين على جنسيات هذه الدول إذا كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، موضحة أنها "ستواصل التعامل مع طلبات التأشيرات وإصدارها إلى من يتقدم بجواز سفر إسرائيلي، حتى لو كان يحمل جنسية مزدوجة لإحدى هذه الدول المحظورة.

جدير بالذكر أن السلطات الأميركية كانت منعت عضو مجلس العموم البريطاني وأحد قياديي حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي المولود في العراق من دخولها بعد صدور قرار ترمب بزعم أنه مولود في بلد من الدول السبع المشمولة، لكنها عادت وسمحت للمواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية بالدخول بعد اتصال هاتفي بين رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وترمب.

واستثنت واشنطن أيضا مواطني كندا وأستراليا، لكنها لم تشر إلى أن الإعفاءات تشمل إسرائيل أو أنها تجري على أساس الدين.

الكلب المجنون يزور اليابان وكوريا الجنوبية

في أولى جولاته الخارجية يزور وزير الدفاع الامريكي "جيمس ماتيس" الذي يفضّل ترامب أن يطلق عليه الكلب المجنون كل من كوريا الجنوبية واليابان،

فيها آسيا هذا الأسبوع في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن برنامج الصورايخ الكوري الشمالي والتوترات مع الصين.

وهذه هي أول رحلة يقوم بها جنرال مشاة البحرية المتقاعد جيمس ماتيس منذ أصبح وزيرا للدفاع كما أنها أول رحلة خارجية لأحد الوزراء في إدارة ترامب.

ويقول مسؤولون: إن الهدف من توجه ماتيس إلى آسيا قبل غيرها وحتى قبل زيارة القوات الامريكية في العراق وأفغانستان هو التأكيد على العلاقات مع الحليفين الآسيويين اللذين يستضيفان 80 ألف جندي أمريكي وعلى أهمية المنطقة عموما.

وربما يكون لهذا التأكيد الأمريكي أهمية كبيرة بعد أن بدا أن ترامب يثير تساؤلات حول تكاليف هذه التحالفات الأمريكية خلال حملته الانتخابية. كما أنه هز المنطقة بالانسحاب من اتفاقية تجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي كانت اليابان في طليعة المنادين بها.

وقال مسؤول بإدارة ترامب طلب عدم نشر اسمه: هي رسالة طمأنة... موجهة إلى كل الذين أقلقهم خلال الحملة الانتخابية أن يكون المرشح آنذاك الرئيس الحالي ترامب يشكك في تحالفاتنا وسيتراجع بشكل من الأشكال عن دورنا القيادي التقليدي في المنطقة.

وقد تحدث ترامب نفسه هاتفيا مع القادة في اليابان وكوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة وسيستضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن في العاشر من فبراير شباط.

وغادر ماتيس الولايات المتحدة يوم الاربعاء متوجها إلى سيئول ومنها إلى طوكيو يوم الجمعة.

وفي سياق آخر قالت مصادر وأظهرت وثائق خاصة بالميزانية اليابانية: إن طوكيو ضمنت الحصول على تخفيضات تبلغ نحو 100 مليون دولار في أسعار معدات الدعم للدفعة التالية التي ستتسلمها من المقاتلات الأمريكية إف-35 التي لا تكتشفها أجهزة الرادار بخلاف تخفيضات أخرى لكل الأطراف المشترية لهذه الطائرة المتقدمة.

قائمة الدول السبع وضعت إبان إدارة أوباما وإدارة ترامب تبنتها

هذا وصرّح مستشار الرئيس دونالد ترامب للعلاقات الخارجية وشؤون مكافحة الإرهاب إبان الحملة الانتخابية، وليد فارس، بأن قائمة الدول السبع التي يمنع مواطنوها من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، كانت قد أعدت أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنتها وشرعت بتنفيذها.

*ملابسات ترشيح غورستش للمحكمة العليا اكتنفتها السرية

في سيناريو أشبه ما يكون بأفلام هوليوود حسب وكالة رويترز، وصل القاضي نيل غورستش الذي رشحه الرئيس دونالد ترمب لتولي المقعد الشاغر في المحكمة العليا، على متن طائرة عسكرية في رحلة سرية أقلته من مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو إلى واشنطن.

وكان ترمب قد أبلغ غورستش يوم الاثنين أنه واحد من أبرز خياراته ضمن حفنة من المرشحين للمنصب الذي شغر بوفاة القاضي أنتونين سكاليا في المحكمة العليا التي تُعد أعلى هيئة قضائية في البلاد منوط بها الفصل في أهم القضايا من بينها القرارات التي أصدرها ترمب مؤخرا بخصوص المهاجرين.

المجلس الأوروبي يدعو لمواجهة هيمنة ترمب

الى ذلك دعا رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" الأوروبيين إلى التآزر لتجنب هيمنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا والصين و"التطرف"، معتبرا إياهم جميعا تهديدات خارجية رئيسية تواجه أوروبا.

وطالب توسك الذي كان رئيسا لوزراء بولندا، باتخاذ خطوات حازمة وقوية تغيّر المشاعر الجمعية وتنعش الطموح للارتقاء بالاندماج الأوروبي إلى مستوى أعلى.

وفي رسالة لزعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة يرأسها في مالطا الجمعة المقبلة لمناقشة مستقبل الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه، قال توسك إن سياسات ترمب الأكثر نزوعا صوب الحماية التجارية تتيح للاتحاد فرصة، وإنه ينبغي له الآن عمل المزيد لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة.