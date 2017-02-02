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رقم الخبر: 186340 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة: لا يربطنا تعامل تجاري جاد مع أمريكا
تعليقاً على قرار الرئيس الأمريكي

وزير الصناعة: لا يربطنا تعامل تجاري جاد مع أمريكا

أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد رضا نعمت زادة، ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن حظر التأشيرات على الرعايا الايرانيين لن يؤثر بشكل عملي على الوضع التجاري في ايران.

وقال نعمت زادة، اليوم الأربعاء، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء: لا يربطنا تعامل تجاري جاد مع أمريكا إذن قرار ترامب لن يكون له تأثير عملي بإستثناء صادرات السجاد والفستق التي واجهت بعض العقبات التي أزيلت ويتم حالياً تصدير هذه المنتجات عبر قنواتها الخاصة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف، وفي تصريح للصحفيين أيضاً عقب اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً: ان قرار الرئيس الأمريكي لن يؤثر على التعامل التجاري والاقتصادي في ايران، موضحاً بقوله: (لا يوجد تبادل تجاري بيننا وبين أمريكا، وبشأن بعض الرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد يجب التروي لمعرفة ما سيحدث بعد).

 
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