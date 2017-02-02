جاء ذلك عبر تلاوة رئيس ديوان المحاسبة الايراني، عادل آذر، بالجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء، تقرير الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية السابقة. وبالسنة للسنة المالية المذكورة، تم إنتاج 024ر1 مليار برميل نفط بقيمة 753ر45 مليار دولار، و196 مليون برميل من المكثفات بقيمة 09ر9 مليار دولار.