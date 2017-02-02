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|رقم الخبر: 186339
|تاريخ النشر: شباط 01, 2017
|الوقت: 17:48
|الاقسام: اقتصاد
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تعزيز رصيد الصندوق الوطني للتنمية بـ6ر6 مليار دولار
عززت ايران رصيد الصندوق الوطني للتنمية بواقع 672ر6 مليار دولار، من إجمالي عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمشتقات بالسنة المالية الماضية (20 مارس/ آذار 2015 - 19 مارس/ آذار2016).
جاء ذلك عبر تلاوة رئيس ديوان المحاسبة الايراني، عادل آذر، بالجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء، تقرير الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية السابقة. وبالسنة للسنة المالية المذكورة، تم إنتاج 024ر1 مليار برميل نفط بقيمة 753ر45 مليار دولار، و196 مليون برميل من المكثفات بقيمة 09ر9 مليار دولار.
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