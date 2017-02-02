أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، ان ارتباط 5 محافظات ايرانية بشبكة سكك الحديد في البلاد في غضون الشهرين المقبلين قد أدرج على جدول أعمال الحكومة.

وقال نوبخت، في تصريح أدلى به خلال تفقده لمصنع عربات القطار في مدينة أراك (وسط البلاد): انه ينبغي للشركات الايرانية رفع طاقتها الإنتاجية في تصنيع عربات القطار لسد حاجة البلاد على صعيدي عربات نقل المسافرين والشحن. وأضاف: ان الخطوط السككية الجديدة يتم مدها بين مدن ساوة الى أراك (وسط البلاد)، ومنها الى ملاير وكرمانشاه (غرب)، وكذلك من ساوة الى همدان وسنندج (غرب). وتابع: ان الحكومة تتحمل مسؤولية توفير القطارات لهذه الخطوط السككية الجديدة قبل إنتهاء عهد حكومة الرئيس روحاني.

ولفت نوبخت الى أن المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد قد اتخذ قراراً بتصنيع ألفي عربة قطار في مصنع بارس، وهو ما يسد جزءاً كبيراً من حاجة البلاد. واعتبر ان لا حاجة لاستيراد عربات القطار من الخارج بوجود مثل هذا المصنع الممتاز.