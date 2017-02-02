أعلن سفير ايران في كينيا إنطلاق أول معرض تجاري ايراني في شرق أفريقيا، ستحتضنه العاصمة نيروبي الجمعة المقبلة.

وأوضح هادي فرجوند، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان المعرض سينطلق الجمعة ويستمر لأربعة أيام في نيروبي. وأشار الى أن 80 شركة ايرانية تشارك بصورة مباشرة في المعرض وأكثر من 40 شركة تشارك عبر شركات أخرى بشكل غير مباشر، لعرض منتجاتها بالسوق الكينية. وبيّن بأن تحديد أرضيات العمل والإنتاج والخدمات للمعرض تتم عبر دراسة متطلبات السوق الكينية، متوقعاً إقبال فريد على المعرض وأن يشكل منصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وكينيا.

ونوه السفير فرجوند الى أن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني، مهدي خسروتاج، سيقص شريط الافتتاح وقد تم دعوة عدد من المسؤولين الكينيين والسفراء والدبلوماسيين الأجانب للمراسم الافتتاحية.

يذكر أن الشركات الايرانية التي تشارك في المعرض تختص في البناء والاتصالات وتقنية المعلومات والنفط والغاز والبتروكيماويات والتقنية الحيوية والأدوية والطب، فضلاً عن السجاد والأدوات المنزلية وغيرها.

وبلغت صادرات ايران الى كينيا في عام 2015 مستوى 3ر42 مليون دولار، واستوردت بالمقابل 15ر5 مليون دولار.