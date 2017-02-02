  • الخميس ٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186337 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
إقامة معرضاً تجارياً إيرانياً في كينيا

إقامة معرضاً تجارياً إيرانياً في كينيا

أعلن سفير ايران في كينيا إنطلاق أول معرض تجاري ايراني في شرق أفريقيا، ستحتضنه العاصمة نيروبي الجمعة المقبلة.

وأوضح هادي فرجوند، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان المعرض سينطلق الجمعة ويستمر لأربعة أيام في نيروبي. وأشار الى أن 80 شركة ايرانية تشارك بصورة مباشرة في المعرض وأكثر من 40 شركة تشارك عبر شركات أخرى بشكل غير مباشر، لعرض منتجاتها بالسوق الكينية. وبيّن بأن تحديد أرضيات العمل والإنتاج والخدمات للمعرض تتم عبر دراسة متطلبات السوق الكينية، متوقعاً إقبال فريد على المعرض وأن يشكل منصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وكينيا.

ونوه السفير فرجوند الى أن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني، مهدي خسروتاج، سيقص شريط الافتتاح وقد تم دعوة عدد من المسؤولين الكينيين والسفراء والدبلوماسيين الأجانب للمراسم الافتتاحية.

يذكر أن الشركات الايرانية التي تشارك في المعرض تختص في البناء والاتصالات وتقنية المعلومات والنفط والغاز والبتروكيماويات والتقنية الحيوية والأدوية والطب، فضلاً عن السجاد والأدوات المنزلية وغيرها.

وبلغت صادرات ايران الى كينيا في عام 2015 مستوى 3ر42 مليون دولار، واستوردت بالمقابل 15ر5 مليون دولار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0727 sec