وصرح مارتين تلابا، بذلك لدى لقائه بمسعود خانساري رئيس غرفة تجارة طهران مساء الثلاثاء في العاصمة التشيكية براغ، حيث بحث الجانبان سبل تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأشار خانساري الى أن الجانبين دعيا الى ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيراً الى أن العلاقات الدبلوماسية بين ايران والتشيك ارتفع مستواها من القائم بالأعمال الى السفير.

وشدد تلابا على أن التشيك باستطاعتها أن تكون شريكاً تجارياً مناسباً لإيران، مشيراً بذلك الى استئناف بنوك ايران والتشيك التبادل المالي بينها. وفيما دعا الى استثمار الشركات التشيكية في ايران، لفت الى أن الكثير من الشركات الأجنبية زارت ايران طوال العام الماضي، وبعضها أبرم اتفاقيات مع الجانب الايراني والبعض الآخر بدأ بتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها. وأشار الى أن بعض الدول دعمت بشكل خاص شركاتها للتعاون والعمل في ايران ومن بين هذه الدول النمسا والصين وكوريا الجنوبية والدنمارك ودول أخرى.

وقال تلابا: مع الأخذ بنظر الاعتبار تاريخ العلاقات التجارية بين ايران والتشيك، فان الأرضية ممهدة وواسعة لاستئناف التعاون خاصة على صعيد المواد الغذائية، مؤكداً ان ايران تطورت في هذا المجال ولديها صادرات في هذا الإطار الى دول المنطقة والجوار .