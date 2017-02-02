أشار السفير الأفغاني لدى طهران، نصير أحمد نور، الى الدور الهام لمنطقة جابهار في تنمية التجارة والترانزيت .

وقال أحمد نور، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان أفغانستان تحدها اليابسة وان منطقة جابهار من شأنها أن تكون جسراً يوصلها الى المحيطات وتساهم في تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى.

وتأكيداً على موقع ايران الاستراتيجي في المنطقة، وصف ايران بأنها جسر بين مختلف دول العالم وتلعب دوراً هاماً في المنطقة. وفيما أكد على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين ايران وأفغانستان، قال: (نحن نرغب في أن تساهم ايران في حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بلادنا).

من جانبه، قال السفير البنغلادشي في ايران: ان مدينة جابهار (جنوب البلاد) ستكون مكاناً مناسباً لاستثمارات سائر الدول وخاصة بنغلادش مع اكتمال مشاريع البنى التحتية الجارية فيها.

وأضاف مجيب الرحمن، لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) لدى زيارته المدينة، ان العلاقات الاقتصادية مع بلد قوي كإيران تسهم في تنمية وتطوير بنغلادش. ونبه الى ضرورة تبادل رجال الأعمال الايرانيين والبنغاليين الزيارات للتعرف على الامكانيات والفرص التي يملكها كل بلد. وشدد على أن جابهار تتمتع بإمكانيات مناسبة على صعيد البتروكيماويات والمشاريع الصناعية، مؤكداً ان بنغلادش تعتزم توسيع وتمتين علاقاتها مع هذه المنطقة.

ونوه مجيب الرحمن الى أنه سيبذل كل جهوده من أجل تطوير العلاقات وترسيخها، مشيراً الى أن الاستفادة من إمكانيات جابهار ضرورة لكل ناشط اقتصادي.

الجدير بالذكر أن سفراء وسكرتاريي ومستشاريي سفارات أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وبنغلادش وكازاخستان، ومندوبي 40 شركة ايرانية كبيرة يزورون مدينة جابهار لحضور المعرض الأول للمواد الغذائية والصناعات المرتبطة بها في المدينة.