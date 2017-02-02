ارتفع حجم الصادرات الألمانية الى ايران بنسبة 87 بالمئة من حيث الحمولات وبنسبة 36 بالمئة من حيث القيمة التجارية، وذلك بناء على الإحصائيات التجارية للأشهر العشرة الأخيرة في ايران.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، انه وفق الإحصائيات المنتشرة في التجارة الخارجية، احتلت كل من الصين والإمارات والكوريتين وتركيا وألمانيا المراتب الأولى في تصدير البضائع الى ايران.

هذا وقد ارتفع حجم صادرات التجار الألمان الذين زارو ايران عدة مرات بنسبة 87 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأخيرة و36 بالمئة من حيث القيمة بالدولار. وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات الى ايران، فيما تحتل الإمارات المرتبة الثانية بقيمة صادرات 4ر5 مليار دولار، حيث يصدر هذا البلد بضائع من صناعة الصين والكوريتين والدول الأوروبية الى ايران .