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|رقم الخبر: 186333
|تاريخ النشر: شباط 01, 2017
|الوقت: 17:39
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بمناسبة عشرة الفجر
بالفيديو.. قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء ورجال الإطفاء المضحين
زار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاربعاء ضريح الإمام الخميني(رض) مفجّر الثورة الإسلامية ومؤسس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.
كما زار قائد الثورة أضرحة رجال الإطفاء الشهداء الذين قضوا في حادث 'بلاسكو' والشهداء المدافعين عن مراقد الائمة واهل البيت (عليهم السلام) من لواء ' فاطميون'.
وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الاول من شباط الذي يصادف بدء احتفالات الذكرى الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية الظافرة للإمام الخميني(رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الإمام(رض).
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