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رقم الخبر: 186333 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو.. قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء ورجال الإطفاء المضحين
بمناسبة عشرة الفجر

بالفيديو.. قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء ورجال الإطفاء المضحين

زار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاربعاء ضريح الإمام الخميني(رض) مفجّر الثورة الإسلامية ومؤسس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما زار قائد الثورة أضرحة رجال الإطفاء الشهداء الذين قضوا في حادث 'بلاسكو' والشهداء المدافعين عن مراقد الائمة واهل البيت (عليهم السلام) من لواء ' فاطميون'.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الاول من شباط الذي يصادف بدء احتفالات الذكرى الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية الظافرة للإمام الخميني(رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الإمام(رض).

 

قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء
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قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداءقائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداء
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداءقائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداء
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداءقائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداء
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداءقائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداء
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداءقائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداء
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع)
قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض)
قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض)
قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض)
قائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداءقائد الثورة الإسلامية يزور أضرحة رجال الإطفاء الشهداء
قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض)قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض)
 
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مصدر الخبر: الفيديو نقلاً عن موقع قائد الثورة الإسلامية/ www.khamenei.ir
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