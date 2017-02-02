كما زار قائد الثورة أضرحة رجال الإطفاء الشهداء الذين قضوا في حادث 'بلاسكو' والشهداء المدافعين عن مراقد الائمة واهل البيت (عليهم السلام) من لواء ' فاطميون'.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الاول من شباط الذي يصادف بدء احتفالات الذكرى الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية الظافرة للإمام الخميني(رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الإمام(رض).