وأوضح المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ان حجم صادرات المنتجات النفطية الايرانية يبلغ حالياً نحو 500 ألف برميل يومياً، معرباً عن أمله في أن يصل الى 600 ألف برميل يومياً في غضون عام.

وأشار كاظمي الى أن صادرات ايران من مادتي (المازوت) و(الغاز السائل) يتم عبر المنافذ البرية الى العراق وأفغانستان وباكستان، كما تعتبر الصين والهند حالياً من أكبر مستوردي الغاز السائل والنفط الأسود عبر النقل البحري. كما أشار الى مشاريع وزارة النفط لتحديث مصافي التكرير حيث تم تخصيص إئتمان مالي بقيمة 3ر1 مليار دولار لتوسيع وتطوير مصفاة آبادان (جنوب غرب)، موضحاً ان عمليات المباشرة بهذا المشروع ستبدأ الشهر الجاري بحضور مسؤولين في قطاع الطاقة في ايران والصين ومدراء شركة (سينوبك) الصينية.

وأكد كاظمي ان إجمالي حجم الاستثمار في مشروع تطوير مصفاة آبادان يبلغ 3 مليارات دولار، متوقعاً أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المصفاة في الربيع القادم بقيمة 7ر1 مليار دولار، حيث سينخفض حجم إنتاج زيت الوقود من 40 بالمائة حالياً إلى مابين 20 و22 بالمائة بعد إنجاز المشروع.

كما أشار مساعد وزير النفط الى إبرام عقد مع شركة (دايلم) الكورية الجنوبية لتطوير مصفاة اصفهان (وسط البلاد)، مضيفاً: فضلاً عن ذلك تجري حالياً مفاوضات مع ثلاث شركات يابانية هي: ماروبيني وتشيودا وميتسوبيشي، ويتوقع التوقيع نهائياً على هذا المشروع الضخم في صناعة التكرير قريباً بقيمة 6ر3 مليار دولار. وأوضح ان مجموع العقود التي وقعت لتطوير المصافي الايرانية بلغ حوالي 14 مليار دولار، حيث ستسهم في تخفيض حجم إنتاج زيت الوقود من إجمالي انتاج المشتقات النفطية من 24 بالمائة الى 10 بالمائة.

ولفت كاظمي الى أنه سيتم تدشين أول وحدة لإنتاج البنزين في مصفاة (نجم الخليج الفارسي) في بندرعباس (جنوب البلاد) بطاقة 12 مليون لتر يومياً في الربيع القادم، حيث ستنضم ايران آنذاك الى الدول المصدرة لمادة البنزين. كما سيتم العام المقبل إضافة وحدة لإنتاج البنزين المحسن بطاقة 11 مليون لتر يومياً في مصفاة بندرعباس، ووحدة أخرى في مصفاة آبادان لإنتاج البنزين المحسن بطاقة 3 إلى 5ر3 مليون لتر يومياً.

وأوضح كاظمي أن إنتاج ايران من مادة البنزين يبلغ حالياً 63 مليون لتر يومياً. وأشار الى أن حجم تكرير النفط في البلاد يبلغ حالياً مليون و700 ألف برميل يومياً، حيث يتم إنتاج 90 مليون لتر من المازوت، و64 مليون لتر من مادة زيت الوقود، ونحو 6 آلاف طن من الغاز السائل.