وصل وزير النقل الأفغاني محمد الله بتاش اليوم الاربعاء الى ايران على رأس وفد رسمي، وزار معبر ميلك الحدودي في مدينة هيرمند شمال محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية (شرق).

وقال حاكم مدينة هيرمند الحدودية محمد علي بيري على هامش الزيارة لمراسل ارنا ان وزير النقل الأفغاني سيلتقي محافظ سيستان وبلوجستان وسيزور المنطقة الـ78 الحدودية ومعبر دوغارون الحدودي بمحافظة خراسان الجنوبية خلال زيارته التي تستغرق عدة أيام.

واضاف ان هذه الزيارة تهدف الى رفع العقبات الموجودة من امام التجارة وتعزيز التبادل الحدودي بين البلدين.

وصرح بيري ان متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين ايران وافغانستان والهند بشأن ميناء جابهار الايراني الذي وقعها روساء البلدان الثلاثة تعتبر من البرامج الأخرى لزيارة وزير النقل الأفغاني الى ايران.