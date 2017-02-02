اتهم مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني سلطات الاحتلال الصهيونية بتعمد تعطيل أية أعمال، أو مشاريع متصلة بالإعمار داخل المسرى الشريف تحت ذرائع واهية، محذراً من تبعات مواصلة هذه السياسة التعسفية.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، شدد 'الكسواني' على أن هذه المحاولات 'السافرة' للتدخل في شؤون المسجد لا يمكن أن تبلغ مرادها مهما كان الثمن.

وأضاف قائلاً:' لم يعد خافياً أن الهدف من وراء هذه العراقيل هو فرض ما تسمى سلطة الآثار على المسجد، وجعلها المتحكم الوحيد بما يجري داخله، وذلك تمهيداً لتسهيل مهمة الجماعات الاستيطانية المتطرفة في السيطرة عليه، وإقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاضه'.

ولفت مدير الأقصى إلى أن هذه التوجهات الاحتلالية ما كانت لتتعزز لولا الانحياز الدولي لصالح الكيان الغاصب، وآخرها ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة الجديد بأن لليهود أحقية في المدينة المقدسة -على حد زعمه-

وتابع'الكسواني' القول:'إننا ننظر بعين الخطورة لمثل هذه التصريحات الهادفة بالدرجة الأولى إلى كسب ود الصهاينة'.

وأردف قائلاً:'نحن من حيث المبدأ لا ننتظر اعتراف أي جهة كانت بأحقيتنا في الأقصى المبارك ؛ لأن هذا الأمر قد حسمه الله عز وجل من فوق سبع سموات في القرآن الكريم، وإن ما جرى مؤخراً في منظمة الأمم المتحدة للتراث والثقافة والعلوم اليونسكو ما هو إلا مجرد إحقاق للحق الثابت والبيّن، وعليه فإننا سنتصدى لكل المحاولات الخبيثة الرامية للانتقاص منه'.

ودعا 'الكسواني' العواصم العربية والإسلامية إلى الالتفات للأخطار المحدقة بأولى القبلتين، مؤكداً أن مسؤولية الدفاع عنه لا تقتصر على الفلسطينيين، أو حتى المقدسيين رغم أنهم يمثلون خط التصدي الأول.

وخلص للقول:' إن التساوق الدولي مع الأساطير التي تتبناها المجموعات الاستيطانية بشأن حاضر المسجد الأقصى، ومستقبله بمثابة اعتداء مباشر على الشعب الفلسطيني، يتجاوز حدود الانحياز المعتاد للاحتلال والممتد منذ عدة عقود'.