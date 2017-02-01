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رقم الخبر: 186328 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: اقتصاد  
الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا تشهد نموا يبلغ 95 بالمائة

الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا تشهد نموا يبلغ 95 بالمائة

شهد حجم صادرات السلع الإيرانية إلى الأسواق الإيطالية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2016 نموا يبلغ نحو 95 بالمائة.

وحسب التقرير الذي نشره المركز الوطني للإحصائيات في إيطاليا (إيستات) وصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا خلال الأشهر السبع الأولى من عام 2016 إلى 523 مليون يورو بينما كانت في الفترة المماثلة للعام السابق 267 مليون يورو.

واشار التقرير الى ان الصادرات شملت المشتقات النفطية ومكثفات الغاز والمنتجات المعدنية والمنتجات البتروكيماوية والاحجار والمواد الانشائية والفستق والجلود وأنواع الأرضيات.

وأكد التقرير أن مثل هذا النمو الكبير في التبادل التجاري بين البلدين ليس إلا ثمرة الإتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية وحلفاءها ضد إيران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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