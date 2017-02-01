واضاف العميد دهقان في تصريح للحصفيين اليوم الاربعاء، ان الموضوع الجدير بالأهمية (في سوريا) هي الانجازات الميدانية التي اصبحت آلية جديدة، وفي سياق الشؤون السياسية وبلورة المفاوضات، بيد المسؤولين في سوريا لتحديد مصير بلادهم.

ونوه في ذات السياق الى 'اجتماع آستانة'، قائلا انه جاء في هذا السياق ايضا؛ حيث ان المسلحين والاطراف السورية ادركت بضرورة الجلوس الى طاولة المفاوضات اثر الانجازات الميدانية التي تحققت في هذا البلد.

وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية، اشار العميد دهقان الى المناورات المشتركة لدول مجلس التعاون، قائلا انه في ظل الاجواء التي سادت المجتمع الدولي عقب وصول ترامب الى الحكم، باتت الدول الجنوبية لمنطقة الخليج الفارسي قلقلة حيال مستقبلها؛ وعليه فإنها تسعى الى تعزيز حضورها في المنطقة وعقدت الآمال على حلفائها؛ ناًفيا وجود أي تأثير لهذه الاجراءات ذلك ان الدول التي لا تعوّل على رغبة شعوبها ستكون عاجزة عن القيام بأي تقدم.

وأكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان،إجراء إيران اختبارا صاروخيا مؤخرا.

وقال دهقان، فيما يتعلق بالاختبار الصاروخي الذي تم التحدث عنه مؤخرا في مجلس الامن فإنه بالتأكيد لايخالف برنامج العمل المشترك "الاتفاق النووي"، ولا معاهدة 2231.

واضاف ان هذا المشروع كان ضمن المشاريع والبرامج المخططة مسبقا واعلنا دوما باننا ننفذ برامجنا ومشاريعنا الدفاعية للدفاع عن اهدافنا ومصالحنا وفقا للخطط الموضوعة ولن تتمكن اي ارادة من التاثير على برامجنا وقراراتنا.

وصرح العميد دهقان ان الاختبار الأخير جاء في اطار خططنا وبرامجنا ولن نسمح لأي طرف اجنبي التدخل في شؤوننا الدفاعية وقلنا دوما اننا لن نغفل عن تطوير وتعزيز بنيتنا الدفاعية في اطار الدفاع عن مصالحنا وفي هذا المسار لن نحتاج الى اذن اي طرف واي شخص واضافة الى ذلك لن نسمح بتدخل اي شخص واي طرف في هذا المجال.











