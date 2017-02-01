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رقم الخبر: 186326 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: منوعات  
هاتف هتلر (الدموي) للبيع بسعر فلكي

هاتف هتلر (الدموي) للبيع بسعر فلكي

أعلنت إحدى دور المزادات العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع بمبلغ فلكي، وفق ما ذكر موقع صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

واستخدم هتلر الهاتف ذو اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة (سيمنز)، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف.

وكان هذا الهاتف، الذي تم العثور عليه في (قبو الفوهرر) في العاصمة الألمانية برلين (المقر الخاص والأخير لهتلر)، الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل أخو زوجته بتهمة الخيانة.

وقد عثر على الهاتف، الذي يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر، العميد السير رالف راينر، وهو أول ضابط بريطاني دخل إلى (قبو الفوهرر) عام 1945، أحد مخابئ هتلر في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم بيع الهاتف عن طريق شركة ألكسندر التاريخية للمزادات، ومقرها بمدينة تشيسابيك في ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال معرض بيع لمعدات عسكرية في 18 و19 فبراير الجاري، وتطلب الشركة سعرا يبدأ من 400 ألف جنيه أسترليني للحصول على الهاتف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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