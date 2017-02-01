أفاد مصدر محلي في نينوى، الأربعاء، بأن مفارز من «داعش» بدأت بمصادرة سيارات الدفع الرباعي الحديثة غربي الموصل وبشكل مفاجئ.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن قناة السومرية: أن «مفارز قتالية من تنظيم داعش بدأت، اليوم، وبشكل مفاجئ بمصادرة سيارات الدفع الرباعي الحديثة».

وأضافت السومرية: ان عمليات مصادرة السيارات تمت في بعض احياء غرب الموصل تحت تهديد السلاح.

ويذكر أن القوات الأمنية تستعد لاقتحام الجانب الغربي من مدينة الموصل، بعد معارك دامت نحو ثلاثة أشهر أسفرت عن طرد التنظيم من ساحل المدينة الشرقي وتحريره بشكل كامل.