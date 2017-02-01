  • الأربعاء ٤ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186324 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
يقود دراجته 300 ميل عائداً لبلده لكن في الطريق الخطأ

يقود دراجته 300 ميل عائداً لبلده لكن في الطريق الخطأ

قرر مهاجر صيني فقير العودة إلى بلاده لقضاء عطلة العام القمري الجديد، لكن لأنه لا يملك ثمن تذكرة القطار فقد عزم على قطع أكثر من 300 ميل راكباً دراجته قبل أن يدرك في نهاية المطاف أنه يسير في الاتجاه الخاطئ.

وظل الرجل يقود دراجته على مدار 30 يوماً من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين حيث مكان عمله معتقداً أنه يتجه شمالاً في رحلة طولها ألف ميل إلى منزله في هيلونغ جيانغ.

لكن الرجل كان بالفعل يتجه جنوباً وأوقفته شرطة المرور بسبب قيادته الدراجة على طريق سريع في مقاطعة آنهوي في وسط شرق الصين بعدما كان قد قطع 310 أميال في الاتجاه الخاطئ.

ونقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية، عن وسائل إعلام صينية قولها إن معظم من سألهم الرجل عن الطريق خلال الرحلة ضللوه وأرشدوه للاتجاه الخطأ وأنه قضى ليالي السفر الباردة في مقاهي الإنترنت.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0897 sec