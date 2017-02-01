وتنتشر سمكة البيرانا، آكلة اللحوم بشكل واضح في أنهار أمريكا الجنوبية، ويلجأ السكان المحليون إلى اصطياد تلك السمكة المفترسة لأكثر من سبب، حيث يتم بيعها لفئة من الأثرياء تطلبها لوضعها في أحواض الزينة، ومن جانب آخر فهذه السمكة تسبب أضراراً للصيادين فهي تمزق شباكهم، وتفترس صيدهم.