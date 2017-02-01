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رقم الخبر: 186323 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:47 الاقسام: منوعات  
أسماك البيرانا تلتهم رأس ثور وتحوله لعظام في ثوان

أسماك البيرانا تلتهم رأس ثور وتحوله لعظام في ثوان

نشر موقع (لايف ليك) مقطع فيديو لشاب يطعم أسماك البيرانا المتوحشة الموجودة بأحد أنهار دولة بيرو، رأس ثور لتلتهمها الأخيرة وتحيلها لعظام في ثوان معدودة.

وتنتشر سمكة البيرانا، آكلة اللحوم بشكل واضح في أنهار أمريكا الجنوبية، ويلجأ السكان المحليون إلى اصطياد تلك السمكة المفترسة لأكثر من سبب، حيث يتم بيعها لفئة من الأثرياء تطلبها لوضعها في أحواض الزينة، ومن جانب آخر فهذه السمكة تسبب أضراراً للصيادين فهي تمزق شباكهم، وتفترس صيدهم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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