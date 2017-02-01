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رقم الخبر: 186322 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:45 الاقسام: منوعات  
مطعم تحت الماء لأول مرة!

مطعم تحت الماء لأول مرة!

افتُتح مؤخرا في بروكسل مطعماً يتناول الزبائن فيه وجباتهم على عمق خمسة أمتار تحت سطح أحد حمامات السباحة.

المطعم الذي يحمل اسم (ذي بيرل) موجود في قاع أحد أعمق حمامات السباحة والغوص بالأماكن المغلقة في العالم وافتُتح في نهاية عام 2016، مقابل 99 يورو يدفعها يستطيع كل زبون الحصول على وجبة كاملة تحتوي على سلطة جراد البحر وكبد الأوز ومرطبات .

ويغوص الزبائن في حمام السباحة العميق الممتلئ بمياه تصل درجة حرارتها إلى 33 درجة مئوية للحصول على وجباتهم داخل مقصورة كروية تحت الماء.

المقصورة التي يصل عرضها إلى مترين تبدو مثل كرة الجولف ولها نوافذ ويمكن أن تتسع لأربعة أشخاص، واستغرق بناء المطعم أكثر من عام حيث جرت محاولات عدة حتى يصل التصميم والآلات وطريقة توصيل الطعام إلى درجة الكمال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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