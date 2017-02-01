تدريبات عسكرية بحرية مشتركة تستمر على مدى 10 أيام وتشارك فيها 7 دول بين حلف الناتو وأوكرانيا في مياه البحر الأسود.

تنطلق الأربعاء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين حلف الناتو وأوكرانيا في مياه البحر الأسود.

وستشارك في التدريبات التي ستستغرق 10 أيام 7 دول أعضاء في الحلف، هي رومانيا، بلغاريا، اليونان، تركيا، الولايات المتحدة، كندا وإسبانيا، إضافة إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن ينفذ عسكريو الدول المشاركة فيها إجراءات نمطية لـ «الناتو» للتصدي لتهديدات مفترضة تنطلق من الجو ومن تحت الماء وفوقه.

و«الناتو» هو تحالف سياسي عسكري تأسس عام 1949، بقياة الأمين العام ينس ستولتنبرغ، وهناك 28 دولة عضو في الحلف ومقرّه الرئيسي في بروكسل.

ولا يملك التحالف جيشاً خاصاً، وإنما يعتمد على مساهمات قوات دوله الأعضاء.