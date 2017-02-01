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رقم الخبر: 186315 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
أمير سعودي يحجز مقاعد لـ80 صقرا على متن الطائرة!

أمير سعودي يحجز مقاعد لـ80 صقرا على متن الطائرة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الصقور على متن احدى الطائرات والمالك هو امير سعودي دفع سعر ثمانين تذكرة لطيوره.

وقال أحمد ياسر الذي نشر صورة لصقور في طائرة متجهة إلى جدة إن الصورة التقطها صديق له يشتغل طيارا.

وأكد ياسر، وهو رجل أعمال تركي، أن الصقور نُقلت إلى جدة من مكان غير معلوم من أجل رحلة صيد.

كما أضاف ياسر في حديث لبي بي سي أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط اعتادت نقل مثل هذه الطيور لأغراض الصيد.

وتقدر قيمة كل صقر بحوالي 8 آلاف دولار. كما قال ياسر إن ملتقط الصورة لا يوّد الكشف عن اسمه.

ويعتبر الصيد بالصقور في منطقة الشرق الأوسط من الأمور الشائعة، وقد نال اهتماما عالميا عندما خطف مسلحون في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى في العراق سبعة وعشرين صيادا قطريا، منهم أفراد من الأسرة الحاكمة.

ويعد العراق شأنه في ذلك شأن المملكة العربية السعودية من الدول التي يتوافد عليها الأثرياء هواة الصيد بالصقور.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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