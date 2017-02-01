بالنسبة لبعض الناس، فإن سمك السلمون الأحمر هو أغلى أصناف الطعام على الإطلاق، آخرون يرون أن الكمأ هو الأثمن. ففهم الناس لما تعنيه (الأطعمة باهظة الثمن) يختلف من منطقة إلى أخرى حسب ندرة هذه الأطعمة.

لكن بعض المنتجات الغذائية الطبيعية تميَّزت بارتفاع سعرها مقارنةً مع الطعام بشكلٍ عام. في هذا المقال، نستعرض أبرز تلك الأصناف من الطعام التي بلغ سعرها أرقاماً خيالية!..

فطر ماتسوتاكي

هذا النوع من الفطر نادر بحيث يُمكن أن يصل سعر الكيلو غرام الواحد منه إلى 600$. ويُعتبر الموطن الأصلي للفطر اليابان، لكن يُمكن أن ينمو في بلاد آسيوية أخرى.

السبب في أن ثمنه مرتفع للغاية هو أنه نبات بري لا يُمكن زراعته من قبل الإنسان. كما أن أعداده في انخفاضٍ مستمر بفعل الأشجار الغازية وتدمير الحشرات له.

قهوة كوبي لواك

يتم إنتاج هذه القهوة بكميات قليلة في إندونيسيا والفلبين وجنوب الهند. وتُصنع بطريقة معقدة وتبلغ تكلفة الكيلوغرام الواحد بين 250$ – 1200$.

كافيار لؤلؤ ألبينو الأبيض

الكيلو غرام الواحد من هذا الكافيار يبلغ سعره 9100$. ويُستخرج من سمك الحفش الأبيض والذي يعيش بكميات كبيرة في بحر قزوين.

حساء عش السنونو

يتكون عش طائر السنونو بشكل كامل تقريباً من لعابه. نتيجةً لذلك، تُصبح أعشاش هذا الطائر طعاماً شهياً في المطبخ الصيني. ويُعتبر سعر الطبق مرتفعاً للغاية بسبب العملية المحفوفة بالمخاطر عند جمع أعشاش السنونو التي تُبنى على المنحدرات الصخرية شديدة الانحدار. ويبلغ تكلفة الكيلو الواحد من الحساء حوالي 3000$ .

الزعفران

تتراوح تكلفة هذا النوع من التوابل بين 400$ – 1000$ للكيلوغرام الواحد. وذلك لأن الزعفران ينمو لسبعة أيام فقط في فصل الخريف ويتم جمعه يدوياً. كما أن الكيلو غرام الواحد من الزعفران يُصنع من حوالي 300000 زهرة.

الكمأ (الفقع) الأبيض

يرتفع سعر الكمأ نتيجةً لظروف معينة تستوجب نموه. فهناك أساليب خاصة للحفاظ عليه، كما أنه من النادر زراعته عبر الإنسان إنما ينمو لوحده في ظروف خاصة. وتبلغ تكلفة الكيلوغرام الواحد منه حوالي 2100$.

دجاج (أيام سيماني) الأسود

هذا الصنف من الدواجن في إندونيسيا نادر للغاية وتبلغ تكلفة الفرخ الواحد 200$ في إندونيسيا والسعر يرتفع في البلاد الأخرى ليصل إلى آلاف الدولارات.

شرائح لحم أغيو اليابانية