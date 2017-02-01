الإعلام الحربي يشير إلى أن جنوداً من القوات الإسرائيلية اجتازوا السياج التقني في منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.

أفاد الإعلام الحربي بأن جنوداً من القوات الإسرائيلية اجتازوا السياج التقني في منطقة ميس الجبل- كروم شرقي جنوب لبنان وأدخلوا جرافة لرفع السواتر في المنطقة.

كما أشار إلى أن الجنود دخلوا المنطقة بعد قطع السلك التقني تحت غطاء من دبابات الميركافا.