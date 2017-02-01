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رقم الخبر: 186311 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:29 الاقسام: عربيات  
القوات الإسرائيلية تجتاز السياج التقني جنوب لبنان

القوات الإسرائيلية تجتاز السياج التقني جنوب لبنان

الإعلام الحربي يشير إلى أن جنوداً من القوات الإسرائيلية اجتازوا السياج التقني في منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.

أفاد الإعلام الحربي بأن جنوداً من القوات الإسرائيلية اجتازوا السياج التقني في منطقة ميس الجبل- كروم شرقي جنوب لبنان وأدخلوا جرافة لرفع السواتر في المنطقة.

كما أشار إلى أن الجنود دخلوا المنطقة بعد قطع السلك التقني تحت غطاء من دبابات الميركافا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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