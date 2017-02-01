تُقدر ثروة رجل الأعمال الأميركي، والرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بـ 4 مليارات دولار، حسب مجلة فوربس لعام 2015. لكنه إلى جانب ذلك، يمتلك بعض الصفات التي تجعله مختلفاً أكثر عن باقي رؤساء بلاده السابقين. وإليك بعضاً منها.

يبلغ الرئيس الجديد الجالس في البيت الأبيض من العمر 70 عاماً، حيث ولد في 14 حزيران 1946، مباشرةً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو بذلك يحقق رقماً قياسياً. وبهذا العمر يُعتبر ترامب أكبر رئيس يتولى قيادة أميركا، حتى أنه تجاوز الرئيس السابق رونالد ريغان، والذي كان يُعتبر الأكبر سناً عندما فاز بالانتخابات سنة 1980.

ويعاني الكثير من الأميركيين من البدانة بسبب تناول الوجبات السريعة، ويبدو أن ترامب واحد من هؤلاء أيضاً، حيث يزن حوالي 236 باونداً (107 كيلو غرام)، حسب ما قال في برنامج Dr. Oz Show في أيلول 2016.

وبحسب صحيفة The New York Times، فقد أصبح وزنه الآن 267 باونداً (121.36 كيلو غراماً)، مما يجعل مؤشر كتلة الجسم الذي يعتبر مقياساً للعلاقة بين الوزن والطول (BMI) يتراوح بين (29.5 و 33.4)، وهو ما يجعله أكثر زعماء الولايات المتحدة بدانةً منذ وليام تافت الذي كان يبلغ من الوزن 354 باونداً (160 كيلوغراماً) عندما كان رئيساً عام 1909. ويتفوق ترامب في وزنه أيضاً على الرئيس الأميركي السابق جروفر كليفلاند (الرئيس الـ24)، والذي كان يزن 260 باونداً. وقد اعترف دونالد ترامب الملياردير السمين بحبه لتناول الوجبات السريعة، وكشف في برنامج Dr. Oz Show عن تقرير طبي مكون من صفحتين كتبه حول الموضوع الأطباء المشرفين عليه، كما أوضح أنه يتناول الأدوية ليتمكن من تنظيم معدل الكوليسترول في جسمه.

وكشف ترامب عن شيء غريب آخر، وهو أنه يعتبر حديثه للناس التمرين الوحيد المنتظم الذي يقوم به، لأن الأمر يتطلب منه الكثير من الجهد والنشاط والحركة ليصل رأيه أمام الآلاف من الأشخاص. وأوضح أنه يحب هذا الأمر كثيراً، قائلاً: (في كثير من المرات يكون الجو حاراً للغاية مما يجعل هذه الأماكن أشبه بالساونا)، ليعتبر ذلك بمثابة تمارين رياضية إلى جانب الغولف الذي يلعبه أحياناً.