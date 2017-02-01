في أيام الصبا والشباب كنت أمزح مع بعض أقراني في المدرسة.. أقول لأحدهم لو كان الأمر بيدي لمنحتك الميدالية الذهبية.. فيفرح المسكين ويقول: شكراً جزيلاً ولكن في أي مجال؟! أقول له: في مجال الغش.. إذا كان الأمر يتعلّق بالإمتحانات.. أو في مجال الكذب.. إذا كان الحديث عن بطولاته وما شابه..

اذن أحبتي ليس بالضرورة أن تكون المرتبة الأولى شيء جيد ورائع وممتاز!! فإذا أحرزت احداهن المرتبة الأولى في الجمال.. فهذا شيء جيد.. ولكن ما بالكم أحبتي إذا أحرزت نفس الست المرتبة الأولى في الفتنة ونقل القيل والقال عن هذا وذاك فإيش يكون المقال؟!..

أقول هذه المقدمة بعد أن اطلعت على أن السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد حطّم رقماً قياسياً!! وبما انني أتذكر لعبة الدراسة أيام زمان.. فبادرت على الفور للسؤال رقم قياسي في أي مجال؟! وسريعاً حصلت من العم غوغل على الجواب.. أنه حطّم الرقم القياسي في فقدان الشعبية!!..

صحيح أن الدستور الأمريكي يضمن للرئيس الذي ينتخب وينصّب رسمياً ويدخل البيت الأبيض يضمن له البقاء فيه أربع سنوات فيما إذا لم يستجد طارئ على بدنه أو عقله أو غياب اضطراري.. ولكن هذا لا يمنع من أن مراكز الأبحاث والدراسات والمعاهد وغيرها تجري استطلاعات للرأي تظهر مدى تفاعل الشعب مع السيد الرئيس.. وما هو رأي الناس بفخامته!!..

من الطبيعي أن يفقد الرؤساء في الولايات المتحدة شعبيتهم بعد دخولهم البيت الأسود.. ذلك أنهم كانوا يحكون شيء أيام الحملات الإنتخابية والآن عليهم أن يفعلوا شيء آخر بل وربما مناقض لما كانوا يقولون.. من هنا تبدأ شعبيتهم بالهبوط.. ولكن بالتدريج.. فمثلاً الرئيس الأسبق بيل كلينتون.. استغرق من الوقت (573) يوماً يعني أكثر من عام حتى تدنت شعبيته الى أقل من 50 بالمئة.. أما رونالد ريغان فقد استغرق (727) يوماً يعني أكثر من سنتين.. أما باراك أوباما فقد استغرق (936) يوماً.. وبوش الإبن استغرق (1205) أيام يعني أكثر من ثلاث سنوات حتى وصل الى ما دون 50 بالمئة من التأييد الشعبي حسب الإستطلاعات..

هكذا إذاً جاءكم هذا البطل ترامبو زي ما يقولون وحطّم الرقم القياسي!! استلم الحكم في عشرين يناير وبعد ثمانية أيام أي يوم 28 يناير أجرى مركز غلوب إستطلاعاً للرأي حيث قال أن 51 بالمئة ممن شملهم الإستطلاع يرغبون برحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض..