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رقم الخبر: 186306
تاريخ النشر: شباط 01, 2017
الوقت: 15:09
الاقسام: منوعات
السلام الإسرائيلي!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
السلام
الإسرائيلي
مصدر الخبر: موقع أمية جحا
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