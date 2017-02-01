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رقم الخبر: 186304 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: محليات  
قرار ترامب بشأن حظر دخول بعض المسلمين لا يضر إلا بالأمريكان أنفسهم
عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي:

قرار ترامب بشأن حظر دخول بعض المسلمين لا يضر إلا بالأمريكان أنفسهم

أكد العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي «محمد جواد جمالي» أكد أن قرار ترامب بشان حظر دخول مواطنين من سبع دول، بما فيها إيران لأمريكا، لا يضر بأي حال من الأحوال هؤلاء وخاصة الإيرانيين بل ان الجهة الوحيدة المتضررة من هذا القرار هي أمريكا نفسها.

وفي حوار مع مراسل إرنا أضاف اليوم الأربعاء إن إلغاء أمريكا التأشيرات لمواطني بعض البلدان الإسلامية يعد نوعا من العنصرية وازدراء لبعض الجنسيات والأعراق.

وتابع أن إيران طالما دعت الى الحوار الإيجابي بين الحضارات في حين أن أمريكا تعتمد نهج الفصل بين الشعوب والصراع بين الحضارات ونرى أن سلطات هذا البلد الذي يدعي قادته التحضر تقوم اليوم بمثل هذا العمل غير الحضاري.

وقال أن الشيء المثير للإهتمام هو أن أسماء البلدان التي ينشط مواطنوها ضمن الجماعات الإرهابية لم تدرج على هذه القائمة، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين الإيرانيين المقيمين هم من المفكرين والنخب وأن هذا القرار يضر أمريكا فقط دون غيرها.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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