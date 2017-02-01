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رقم الخبر: 186303 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:06 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى الاسلامي يعد بيانا حول تعزيز القدرات الصاروخية

مجلس الشورى الاسلامي يعد بيانا حول تعزيز القدرات الصاروخية

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أن المجلس اعد بيانا حول تعزيز البنية الدفاعية وخاصة الصاروخية، ويجري العمل حاليا على الحصول على توقيعات النواب على البيان.

وكشف حسين نقوي حسيني اليوم الأربعاء، عن اعداد بيانين حول تعزيز القدرات العسكرية الايرانية، والبيان الأول أعدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وسيتم توزيعه على وسائل الاعلام.

ونوه الى أن البيان الثاني يجري العمل حاليا على حصول توقيعات النواب عليه، ومن المحتمل أن يُقرأ البيان اليوم في اجتماع المجلس.

وأكد حسيني أن البيان يشدد على دعم تنمية الصواريخ في البلاد ووفقا لهذا البيان فإن نواب البرلمان يعلنون دعمهم لتقوية البنية الدفاعية للبلاد وقدراتها الصاروخية وعدم السماح للآخرين في التدخل بهذه الشؤون.

كما أكد بأن الخطوة التي يقدم عليها النواب تصب في اطار الاستراتيجية الدفاعية للبلاد وفي اطار فتوى قائد الثورة الاسلامية التي أكدت أن أسلحة الدمار الشامل لا مكان لها في ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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