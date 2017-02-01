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رقم الخبر: 186302 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تخزين البيض في الثلاجة يهدد صحتك !

تخزين البيض في الثلاجة يهدد صحتك !

جميعنا نعلم الفوائد العظيمة التي تعود على الجسم من تناول البيض بصورة مستمرة، لذا نهتم بتخزينه بكميات كبيرة، ولا نفكر ولو لثانية أن تخزينه يشكل خطورة على سلامتنا الصحية.

إلا أن تفكيرنا خطا تماماً، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bold sky"، حيث أوضح في تقرير له أن تخزين البيض في الثلاجة يشكل خطورة على صحتنا، لأن عند تخزينه في درجات حرارة منخفضة يفقد قيمته الغذائية العالية.

ويعمل تخزين البيض في الثلاجة على تقليل الإنزيمات النشطة فيه، فضلاً عن تكوين بكتريا تعرف باسم السالمونيلا، وهي نوع من البكتيريا تسبب الإصابة بأمراض خطيرة من التيفوئيد.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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