تعتبر «الذرة الصفراء»، من أكثر الأطعمة التي يقبل على تناولها الكثير منا، ولا يخطر ببالنا أنها تحمل لنا العديد من الأضرار الصحية، لذا لا نفكر في تجنبها أو منع تناولها.

ولكن بعد أن أوضح موقع «bold sky»، في تقرير له الأضرار العديدة التي تعود على الجسم من تناول الذرة ابرزها، تقليل كفاءة المناعة الذاتية كونها تحتوي على «الجلوتين»، وهو ما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

وتعمل الذرة على الإصابة بالإمساك والانتفاخ كونها صعبة الهضم، فضلاً عن احتوائها على «اليكتينس»، الذي يصعب هضمها بسهولة ما يسبب مشاكل في الأمعاء، وكذلك تسبب تراكم السموم في الدم بفضل احتوائها على المبيدات الحشرية.

والذرة الصفراء تحتوي على الكائنات المعدلة وراثيا التي تلحق الضرر بالجسم وتناولها بكثرة قد يسبب الإصابة بالسرطان.