تجاوزت قيمة صفقات بورصة السلع الايرانية في يناير/كانون الثاني 2017، مستوى 1.152 مليار دولار عبر بيع 2.205 مليون طن من أصناف السلع.

وأظهرت بيانات شركة بورصة السلع الايرانية، أن المبيعات في القاعات شملت 1.181 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية بمايفوق 555 مليون دولار، و760 الف طن من المنتجات الصناعية والتعدينية باكثر من 517 مليون دولار فضلا عن 236 الف طن من المنتجات الزراعية باكثر من 71.8 مليون دولار.

وسجلت القاعة التصديرية في يناير/كانون الثاني، مبيعات 289 الفا و825 طنا من اصناف القير بـ 83.7 مليون دولار و3405 أطنان من عازل الرطوبة بـ 1.254 مليون دولار و110 الاف طن من خام الحديد بـ 3.2 مليون دولار و2000 طن من اللوب كات (مادة اولية بانتاج زيوت المحركات) بـ 880 الف دولار فضلا عن 30 الف طن من القمح بـ 8.4 مليون دولار.

يذكر أن السوق الفرعي لبورصة السلع الايرانية، عقد صفقات 28 الفا و881 طنا من السلع بقيمة 83.847 الف دولار.

وبالسوق المشتقة تم تداول 688 الفا و350 عقدا آجلا للمسكوكات الذهبية بـ 2.798 مليون دولار.