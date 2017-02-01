الخوخ المجفف.. صديقك الحميم للحفاظ على الصحة أكدت خبيرة التغذية الفرنسية لور ميرتز، في جامعة باريس، أن ثمرة الخوخ المجفف هي الصديقة الحميمة للحفاظ على الصحة، لما تحتويه من ألياف تغطى 40% من الاحتياجات اليومية، كما أنها تعطيك الإحساس بالشبع عند تناول ما بين 4 إلى 5 ثمرات في اليوم، حيث تحتوى الواحدة على 20 سعر حراري.