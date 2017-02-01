  • الأربعاء ٤ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186296 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 15:03 الاقسام: ثقافة وفن  
سينمائي عراقي يقاطع مهرجان ميامي جراء قرار ترامب

سينمائي عراقي يقاطع مهرجان ميامي جراء قرار ترامب

أعلن السينمائي العراقي حسين حسن عدوله عن المشاركة في مهرجان ميامي السينمائي الدولي الذي سيعرض فيلمه عن الاقلية الايزيدية وذلك احتجاجا على القرار التنفيذي الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب الجمعة وحظر بموجبه رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة.

وقال جاي لابلانت مدير المهرجان الذي سيعرض في آذار/ مارس فيلم «ذي دارك ويند» (الريح المظلمة) ان المخرج حسن قرر العدول عن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة احتجاجا على قرار الرئيس ترامب منع رعايا سبع دول اسلامية من زيارة الولايات المتحدة طيلة ثلاثة اشهر.

وقال لابانت في بيان انه «من المهم ان لا تفرض عوائق تمنع فنانين من المجيء للمشاركة في نقاش حر حول اعمالهم ومن المهم كذلك ان يشعر الفنانون من العالم اجمع بانهم موضع ترحيب في الولايات المتحدة».

وصدر بيان لابانت قبيل ساعات من القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب في البنتاغون لمنع دخول من وصفهم بالمتشددين الى الولايات المتحدة، وفرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/3888 sec