أعلن السينمائي العراقي حسين حسن عدوله عن المشاركة في مهرجان ميامي السينمائي الدولي الذي سيعرض فيلمه عن الاقلية الايزيدية وذلك احتجاجا على القرار التنفيذي الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب الجمعة وحظر بموجبه رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة.

وقال جاي لابلانت مدير المهرجان الذي سيعرض في آذار/ مارس فيلم «ذي دارك ويند» (الريح المظلمة) ان المخرج حسن قرر العدول عن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة احتجاجا على قرار الرئيس ترامب منع رعايا سبع دول اسلامية من زيارة الولايات المتحدة طيلة ثلاثة اشهر.

وقال لابانت في بيان انه «من المهم ان لا تفرض عوائق تمنع فنانين من المجيء للمشاركة في نقاش حر حول اعمالهم ومن المهم كذلك ان يشعر الفنانون من العالم اجمع بانهم موضع ترحيب في الولايات المتحدة».

وصدر بيان لابانت قبيل ساعات من القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب في البنتاغون لمنع دخول من وصفهم بالمتشددين الى الولايات المتحدة، وفرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.