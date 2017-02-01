ينزعج كثير من الناس من رائحة الدخان التي تظل عالقة على أقاربهم الذين لا يدخنون غير أنهم يتواجدون أحيانا في أوساط مدخنة، أو أنهم يدخنون لكن فقط خارج المنزل، ولذلك فحين عودتهم تظل رائحة الدخان موجودة على ألبستهم وشعرهم وفي رائحة فمهم.

الطبيبة التشيكية المختصة بمعالجة الأمان، النا نوفاكوفا على التدخين تؤكد وجود 5 طرق فعالة يمكن لها أن تساعد في التخلص من رائحة الدخان الموجودة على الألبسة والشعر.

التفاح

يعتبر تناول التفاح من الطرق الفعالة التي تساعد في التخلص من رائحة السجائر في الفم إلى درجة تجعل الأخرين لا يشعرون بأن الشخص الذي يتحدث إليهم مارس التدخين قبل قليل.

ويكفي - أيضا - في هذا المجال وضع ربع فنجان من عصير التفاح في نحو 2،5 ليتر من الماء وسكبه ببطء على الرأس وتركه حتى يجف، ثم القيام بغسل الشعر بعد ساعات قليلة بالماء؛ ما يخلص الشعر من أي رائحة تماما.

صودا الخبز

تمتلك صودا الخبز ميزة فعالة جدا، تكمن في مقدرتها على امتصاص الروائح الكريهة ولذلك تستخدم أيضا في تنظيف منافض السجائر، كما يمكن استخدامها في تنظيف الشعر والألبسة من آثار التدخين. ويمكن لمن لا يستطيع غسل الشعر أو الألبسة به رش القليل منه على الألبسة وعلى الشعر لبعض الوقت.

عصير البندورة (طماطم)

لا تعتبر هذه الطريقة سارة أو ذات رائحة طيبة غير أنها تعمل بشكل فعال جدا وينصح في هذا المجال بوضع عصير البندورة على الشعر لفترة تتراوح بين 10 ــ 15 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء البارد مع استخدام الشامبو العادي.

بخار الخل

توجد طريقة أخرى فعالة لإزالة رائحة الدخان من الألبسة التي لا يمكن غسلها لسبب ما تكمن في استخدام الماء الساخن والخل، إذ ينصح في هذا المجال بملء ربع مغطس الحمام بالماء الساخن ثم سكب القليل من الخل فيه ومن ثم القيام بتعليق اللباس الذي تعرض للدخان بعلاقة فوق المغطس الأمر الذي يعرضه لبخار الماء والخل ويزيل الرائحة.

الخل الأبيض

يمكن أيضا استخدام حيلة أخرى لإزالة رائحة الدخان، تكمن في سكب ربع فنجان من الخل الأبيض إلى الماء ومن ثم وضع اللباس فيه؛ ما سيجعل رائحته حامضة غير أن هذه الرائحة تتلاشى بسرعة وتأخذ معها رائحة الدخان.