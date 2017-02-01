وكانت الافلام المختارة بوصفها الافضل من وجهة نظر الجمهور لليوم الأول من المهرجان هي: «الصيف الحار» (تابستان داغ) و«العزلة» (انزوا) و«اشغال الطريق» (سد معبر) و«الخلاص من الجنة» (رهايي از بهشت) و«الأمومة» (مادري) و«الوتر الحساس» (رك خواب) و«اسرافيل» و«كوبال» و«يوم خاص» (يك روز بخصوص) و«اشنوغل» و«ايطاليا ايطاليا».

وقد نال الفيلم السينمائي الايراني «اصحاب الفلل» (ويلايي ها) للمخرجة منيرة قيدي استحسان الجمهور الحاضر في صالة عرضه ضمن فعاليات مهرجان فجر الـ35.

وعقب انتهاء الفيلم وقف الجمهور وصفق بحفاوة مبديا استحسانه للفيلم الذي تمحور حول سنوات الدفاع المقدس (الحرب الصدامية على ايران في الثمانينات من القرن الماضي).

وامتلأت الصالة بالحضور الموزع مابين الناس والنقاد وضيوف الشرف منهم من افترش الارض. وعقب انتهاء عرض الفيلم، شارك طاقمه الانتاجي بمؤتمر صحفي حضره عدد من الاعلاميين.

وفي مستهل المؤتمر تحدثت الفنانة القديرة ثريا قاسمي عن تفاصيل الفيلم وقالت: يجب ان اتوجه بالشكر الجزيل الى المنتج سعيد ملكان الذي ساهم في انجاز المشروع بالرغم من الصعوبات والتحديات. الفيلم يحمل نظرة خاصة تجاه المرأة وانتظارها لعودة أحبتها المفقودين. فهناك من يشعل نيران الحروب الجائرة ويتسبب بمأساة النساء اللواتي يحترقن من أجل اولادهن والدفاع عن الوطن بالخط الثانوي من الجبهات دون أي مقابل.

وفیلم «اصحاب الفلل» يتناول التضحيات التي قدمتها امهات وزوجات الشهداء ودورهن في دعم جبهات القتال خلال الحرب المفروضة على ايران (۱۹۸۰-۱۹۸۸).

وسيستمر تصويت الجمهور على الافلام حتى نهاية المهرجان ومن ثم يختار الفيلم الافضل من بين الافلام.