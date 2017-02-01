دعا رئيس مؤسسة حوار الحضارات الروسية الى ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو وقال، ان التاريخ يشهد بدور الجمهورية الاسلامية في حوار الحضارات.

صرح الكساندر ياكوئين بذلك لدی لقائه الثلاثاء برئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابو ذر ابراهيمي تركمان، حيث اجرى الجانبان مباحثات تناولت العديد من القضايا.

من جانبه أعلن ابراهيمي تركمان أن الرابطة لديها 85 ممثلية ثقافية في 63 دولة في العالم تسعی ال‍ی تعريف مخاطبيها بالحضارة التاريخية الايرانية التي تمتد الی 7 آلاف سنة، وكذلك بالانجازات التي حققتها الثورة الاسلامية في ايران.

ونوه الی أن الممثلية الثقافية الايرانية في موسكو شأنها شأن سائر الممثليات الثقافية الايرانية في سائر البلدان تسعی الی تعميق وتوسيع ورفع مستوی العلاقات الثقافية بين البلدين عبر النشاطات التي تقوم بها في روسيا.

كما اشار ابراهيمي تركمان الی أن الرابطة شاركت في 10 جولات من الحوارات الدينية مع الكنيسة الارثوذكسية الروسية، كما أن الرابطة عقدت العديد من الاجتماعات بين المفكرين المسلمين وسائر الأديان في 30 دولة، وبحثت هذه الاجتماعات التحديات والمشاكل التي تعاني منها البشرية.

وتطرق الی ملتقى الحوار الايراني – العربي لافتا الی أن هذا الحوار الذي جری في الأسبوع الماضي هو الأول من نوعه وشارك فيه 85 مفكرا من دول الجزائر وتونس ومصر والمغرب وسوريا ولبنان والعراق والأردن والكويت وعمان.