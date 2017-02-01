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رقم الخبر: 186290 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: ثقافة وفن  
انطلاق مهرجان فجر الأول للصناعات والحرف اليدوية
في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

انطلاق مهرجان فجر الأول للصناعات والحرف اليدوية

انطلق مهرجان فجر للصناعات والحرف اليدوية الأول ضمن فعاليات أيام عشرة الفجر المباركة في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في هذا العام.

إن مساعد الصناعات اليدوية والفنون التقليدية بهمن نامور مطلق افتتح بمشاركة المدير العام ل «دار الفنانين» الثقافي مجيد رجبي معمار، مهرجان فجر الأول للصناعات والحرف اليدوية بالتزامن مع بداية احتفالات أيام عشرة الفجر (1-12 شباط) ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.

يشارك في هذا المهرجان 70 فناناً من خلال 150 عملا كلاسيكيا وحديثا، يطغى عليها اللون التراثي والوطني.

كما يعرض في هذا المعرض عدد من الأعمال الفنية للمرة الأولى وذلك في قاعتي «باييز» و»استاد مير ميران» في مركز  «دار الفنانين « مابين 1 -4 شباط).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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