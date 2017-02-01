محافظة خراسان رضوي منذ سالف العهود كانت موطناً لشتى القبائل والشعوب لذلك شهدت حضارات عريقة يشهد التأريخ بعظمتها وجلالتها، ومن جملتها آثار تايباد التي ذكرت المصادر التأريخية أسماء عديدة لآثارها وبما في ذلك باخرز وطيبات وتاب آباد وتايباذ وتاياد ومغول آباد.

أن محافظة خراسان رضوي رافلة بشتى الآثار القديمة التي تعكس عراقة تلك الديار وبما في ذلك أطلال «تايباد» التأريخية التي ذكرت لها عدة أسماء في مصادر علم التأريخ، فقد سميت باخرز وطيبات وتاب آباد وتايباذ وتاياد ومغول آباد.

تقع هذه المدينة الأثرية على مسافة 223 كم جنوب شرقي مدينة مشهد وإلى محاذاة الحدود الإيرانية الأفغانية، وهي منطقة صحراوية جافة وأهم حرفة يزاولها سكانها هي الزراعة وتربية المواشي.

أهم المعالم السياحية في مدينة " تايباد " تتمثل في تلك الآثار التأريخية والثقافية العريقة ومنها:

الشيخ زين الدين أبو بكر التايبادي هو أحد المتصوفة المعروفين في التأريخ وتشير المصادر التأريخية أنه توفي سنة 791 هـ وقد التقى في حياته بالعديد من الشخصيات المرموقة مثل الشاعر الشهير حافظ الشيرازي والزعيم المغولي تيمور لنك.

مزار مولانا أبي بكر التايبادي يجاور مقبرة قديمة معروفة في مدينة تايباد حيث تقع في بداية الطريق الواصل بين هذه المدينة ومدينة «خواف» وقد شيدها غياث الدين بير أحمد خوافي الذي كان وزيراً في حكومة شاهرخ تيموري.

مقبرة هذا الصوفي الشهير تتكون من باحة كبيرة وفيها قبة مرتفعة تعلو رواق طويل تحفه عدة غرف في جانبيه، ويقال إنها مسجد وقد استخدمت فيها فنون رائعة في الزخرفة والعمارة مما جعلها واحدة من أبرز الآثار الموروثة من العهد التيموري.