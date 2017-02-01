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|رقم الخبر: 186286
|تاريخ النشر: شباط 01, 2017
|الوقت: 14:31
|الاقسام: رياضة
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من المرشحات القويات للفوز بالجائزة
ترشيح الايرانية خادم الشريعة لأفضل "أخلاق رياضية" في العالم 2016
قدمت اللجنة الايرانية الاولمبية طلباً الى اللجنة الاولمبية الدولية لتقديم "سارا خادم الشريعة" كأفضل رياضية من حيث الأخلاق الرياضية .
حيث أنها في المسابقات الدولية بالشطرنج للسيدات في روسيا وبحركة غير متعارفة تعمدت ان تتعادل مع منافستها الاوكرانية، وذلك لانها لاحظتها في وضع نفسي غير طبيعي لمرض احد اصدقائها الفرنسيين، وعند ملاحظة سارا بأن منافستها تمر بضغط نفسي تعمدت ان تساوي النتيجة معها!
وبعد تقديم اسمها طلبت اللجنة الدولية المستمسكات الخاصة بـ"خادم الشريعة" لتقديمها من ضمن المرشحين لأفضل رياضية في الاخلاق للعام الميلادي المنصرم.
ويعتقد المراقبون بأنها ستكون من المرشحات القويات للفوز في هذه الجائزة الثمينة وهي لم تبلغ العشرين من عمرها.
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