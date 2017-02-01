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رقم الخبر: 186285 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الدولي للمصارعة يأمل من ايران الموافقة على مشاركة المصارعين الامريكيين في بطولة العالم القادمة
التي ستجري بكرمانشاه في ايران هذا العام

الاتحاد الدولي للمصارعة يأمل من ايران الموافقة على مشاركة المصارعين الامريكيين في بطولة العالم القادمة

أعرب الاتحاد الدولي للمصارعة في بيان عن امله بموافقة وزارة الخارجية الايرانية علي حضور المصارعين الامريكيين في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2017 في مدينة كرمانشاه (غرب ايران).

إثر منع دخول مواطني سبعة بلدان بما فيها ايران الي اميركا من قبل الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، واعلان ايران بالتعامل بالمثل، اصدر الاتحاد الدولي للمصارعة بيانا علي اعتاب انطلاق بطولة العالم للمصارعة الحرة في كرمانشاه، وأعلن بان الاتحاد ملتزم بتقديم الفرصة لأفضل المصارعين في كافة انحاء العالم للمشاركة في البطولات العالمية المهمة، وبطولة المصارعة الحرة بكرمانشاه في ايران، احدي أهم هذه الاحداث الرياضية المهمة.

وكان أمين الاتحاد الايراني للمصارعة قد أكد أن موضوع السماح للمنتخب الاميركي المجيء الى ايران للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2017 يتعلق بالسلطات الايرانية المعنية.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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