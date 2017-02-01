أعرب الاتحاد الدولي للمصارعة في بيان عن امله بموافقة وزارة الخارجية الايرانية علي حضور المصارعين الامريكيين في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2017 في مدينة كرمانشاه (غرب ايران).

التي ستجري بكرمانشاه في ايران هذا العام

إثر منع دخول مواطني سبعة بلدان بما فيها ايران الي اميركا من قبل الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، واعلان ايران بالتعامل بالمثل، اصدر الاتحاد الدولي للمصارعة بيانا علي اعتاب انطلاق بطولة العالم للمصارعة الحرة في كرمانشاه، وأعلن بان الاتحاد ملتزم بتقديم الفرصة لأفضل المصارعين في كافة انحاء العالم للمشاركة في البطولات العالمية المهمة، وبطولة المصارعة الحرة بكرمانشاه في ايران، احدي أهم هذه الاحداث الرياضية المهمة.

وكان أمين الاتحاد الايراني للمصارعة قد أكد أن موضوع السماح للمنتخب الاميركي المجيء الى ايران للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2017 يتعلق بالسلطات الايرانية المعنية.