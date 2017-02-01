أعلنت أستراليا الأربعاء أن مدينة سيدني ستحتضن أول سباق أسترالي للخيول على المضمار العشبي بجائزة مالية قيمتها 10 ملايين دولار أسترالي (7.5 ملايين دولار أمريكي)، ليكون بذلك أغلى سباق للخيول على المضمار العشبي، على مستوى العالم.

وأوضح منظمو السباق، الذي يقام لمسافة 1200 متر ويحمل اسم "ذى ايفرست"، أن النسخة الأولى منه ستقام في تشرين أول/أكتوبر المقبل على مضمار "راندفيك ريسكورس" بمدينة سيدني بمشاركة خيول من مختلف أنحاء العالم.

ويعد أغلى سباق للخيول على مستوى العالم في الوقت الحالي هو "كأس بيجاسوس العالمي"، الذي يقام لمسافة 1800 متر على مضمار ترابي، وأقيم قبل أيام على مضمار "جلف ستريم بارك" بولاية فلوريدا الأمريكية، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 12 مليون دولار أمريكي.

أما سباق "ذا ايفرست" فسيكون أغلى سباق للخيول على المضمار العشبي، وكذلك أغلى سباق يقام لمسافة 1200 متر، حسب ما أكدته تراسي وايت المتحدثة باسم "نادي العشب الأسترالي".

يذكر أن أستراليا تنظم أيضًا سباق "كأس ملبورن" للخيول على المضمار العشبي، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 6.2 ملايين دولار أسترالي.