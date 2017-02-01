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رقم الخبر: 186283 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 14:31 الاقسام: رياضة  
منتخب العراق يقيم معسكرا تدريبيا في طهران

منتخب العراق يقيم معسكرا تدريبيا في طهران

أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم، أن طهران ستستضيف معسكرا تدريبيا لمنتخب العراق في العاشر من مارس/آذار المقبل.

ويأتي المعسكر التدريبي المزمع، استعدادا لمواجهة منتخب العراق، نظيره الاسترالي في إطار التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأوضح ألاتحاد الايراني بأن نظيره العراقي يجري معه مفاوضات من أجل اقامة مباراة تجريبية مع منتخب ايران في اطار المعسكر التدريبي.

يشار الى أن منتخب العراق سيواجه نظيره الاسترالي 23 مارس/آذار المقبل، على استاد "باس قوامين" في العاصمة طهران.

ينافس العراق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، ضمن المجموعة الثانية التي تضم اليابان والامارات وتايلند وتتصدرها السعودية بـ 10 نقاط.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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