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رقم الخبر: 186282 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: رياضة  
التعادل يفرض كلمته على موقعة ليفربول وتشيلسي
أرسنال يسقط على يد واتفورد في ملعب الإمارات

التعادل يفرض كلمته على موقعة ليفربول وتشيلسي

فرض التعادل كلمته على الموقعة الكروية المثيرة بين ليفربول ضد ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم البرازيلي دافيد لويز في الدقيقة 25 لتشيلسي، وتعادل جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 57 لليفربول، وأضاع البلوز الفوز بعدما أهدر دييجو كوستا ضربة جزاء في الدقيقة 76.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 46 نقطة في المركز الرابع.

من جهة أخرى تلقى أرسنال خسارة مباغتة أمام مضيفه واتفورد على ملعب الإمارات الثلاثاء بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثنائية واتفورد يونس كابول وتروي دييني في الدقيقتين العاشرة و13، فيما سجل هدف أرسنال أليكس أيوبي في الدقيقة 58.

وبهذه الخسارة يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 47 نقطة، متساويا مع توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني، الذي تعادل في نفس التوقيت مع سندرلاند، بينما قفز واتفورد للمركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

هذا وكانت نتائج باقي مباريات هذه المرحلة كالتالي:

ميدلزبره 1 – وست بروميتش 1

بيرنلي 1 – ليستر سيتي صفر

سوانزي سيتي 2 – ساوثهامبتون 1

بورنموث صفر – كريستال بالاس 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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