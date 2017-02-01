قال الرئیس الايراني حسن روحاني ان الامریكان سحقوا جمیع المبادئ الدولیة فطالما رددوا شعار ازالة التمییز لكن قرارتهم الیوم قائمة على العنصریة وسحق حقوق الانسان.

وفي تعلیقه على القرار الامریكي الأخیر بشأن حظر دخول مواطنین من سبع دول الى الاراضي الامریكیة قال الرئیس روحاني فی مراسم خاصة بالذكرى السنویة التاسعة للیوم الوطني للتقنیة الفضائیة 'الیوم هو لیس یوم الفصل فطالما قال المسؤولون الامریكان انهم یعارضون الحكومة ولایعارضون الشعب في ایران لكنهم كشفوا الیوم بقرارهم الأخیر عن نفاقهم، ولم یعودوا الیوم یقبلون حتى بالتاشیرات التي سبق واصدروها بانفسهم '.

واضاف 'البعض كان یقول انه لایمكن الدخول في حوار مع القوى الكبرى من حیث انهم یسیطرون على المنابر الاعلامیة والمنظمات الدولیة لكن شعبنا استطاع بالمنطق والعلم والمعرفة والفن والدبلوماسیة ان یحقق انتصارا كبیرا في المباحثات السیاسیة والفنیة والحقوقیة المعقدة التی اجراها مع القوى الكبرى.'

وتطرق الى الانجازات التي حققتها خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بما فیها قوة ایران الاقلیمیة والانفتاح الاقتصادي وعقد بناء ثاني محطة نوویة والتطور العلمي وقال ان العلوم الفضائیة تحظى بأهمیة بالغة ونحن بحاجة الى هذه التقنیة لتعزیز اقتدارنا وان سماحة القائد طالما اهتم بالعلوم الجدیدة ونحن استطعنا ان نبلغ الیوم مرحلة بناء الاقمار الصناعية '.

وشدد الرئیس روحاني بالقول ' الیوم هو عصر الاتصالات ولایمكن اللجوء للجدران للفصل بین الشعوب والحكومات ' مؤكدا 'لابد ان نعمل لایصال ندائنا الى العالم اجمع وهذا یمكن ان یتحقق عبر الانترنت'.

وقال ان 'ثورتنا تحمل نداء للعالم وجمیعنا لابد ان ننقل ندائها للاجیال القادمة'.

ویصادف الرابع عشر من بهمن (2 فبرایر) الذكرى السنویة التاسعة لتدشین قمر 'امید' عام 2009 حیث استطاعت ایران من خلاله ان تلتحق بنادي الدول صاحبة القدرة على إطلاق الاقمار الاصطناعیة.

وفي العام 2010 وبالتزامن مع الیوم الوطني للتقنیة الفضائیة تم اطلاق الصاروخ الفضائي الایراني (كاوشكر3) حاملا سلحفاة ودیدان وفأرا كما جرت ازاحة الستار عن قمر 'طلوع' وقمر 'نوید علم وصنعت' (بشائر العلم والصناعة) وتم افتتاح اول مركز لمعاینة الصور التي یتم التقاطها عبر الاقمار الصناعیة ومعمل افتراضي ثلاثي الابعاد.

وفي مثل هذا الیوم فی العام 2011 جرت مراسم ازاحة الستار عن نماذج هندسیة لاربعة اقمار وهي 'ظفر' و 'رصد' و'فجر' و 'امیر كبیر' وكذلك نموذج هندسي لمحرك سفیر B1 الناقل للاقمار وكبسولة بیئیة للمسبار 4.

وفي العام 2012 وفي الیوم الوطني للتقنیة الفضائیة تم وضع القمر 'نوید' في المدار وفي العام 2013 جرت مراسم ازاحة الستار عن النموذج الهندسي لقمر 'ناهید' والنموذج المتطور لقمر 'زهره' كما تم عرض 'افتاب' وهو القرد الاول الذي ارسلته ایران بالمسبار 'بیشغام' والذي عاد حیا الى الارض.

وبالتزامن مع الیوم الوطني لتقنیة الفضاء في العام 2014 جرت مراسم ازاحة الستار عن قمري 'تدبیر' و'خلیج فارس' وفي سبتمبر-ایلول من نفس العام وفي الاسبوع العالمي للفضاء عاد 'فرغام' القرد الثاني بالمسبار الباحث حیا الى الارض.



وفي العام 2015 تم وضع قمر 'فجر' الوطني من خلال ناقل القمر الصناعي 'سفیر' في مدار الارض.



اما العام الماضي (2016) فقد جرت مراسم اطلاق الصاروخ 'فجر' بحضور رئیس الجمهوریة والذي استقر في مدار الارض .

واليوم وبرعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تم ازاحة الستار عن القمر الاصطناعي "ناهيد" الخاص بالاتصالات و"بيام" الخاص للاستشعار عن بعد.