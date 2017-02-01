برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني اقيم اليوم الاربعاء مراسم اليوم الوطني للتقنية الفضائية حيث تم ازاحة الستار عن القمر الاصطناعي "ناهيد" الخاص بالاتصالات و"بيام" الخاص للاستشعار عن بعد.

يذكر ان اليوم الوطني للتقنية الفضائية هو اليوم الذي اطلقت فيه ايران بنجاح القمر الاصطناعي "اميد" اي "الأمل" في 3 فبراير /شباط عام 2008 وبذلك انضمت ايران الى مجموعة الدول التي تمتلك امكانية اطلاق الاقمار الاصطناعية، ومن ذلك الوقت يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا ويتزامن ذلك مع عرض منجزات جديدة فضائية او اطلاق اقمار اصطناعية مختلفة.

وفي العام الماضي وبرعاية الرئيس حسن روحاني تم ازاحة الستار عن القمر الاصطناعي "دوستي" اي "الصداقة" الخاص بالاستشعار عن بعد.







