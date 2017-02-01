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رقم الخبر: 186276 تاريخ النشر: شباط 01, 2017 الوقت: 11:52 الاقسام: رياضة  
وزير الرياضة الايراني: حضور الفريق الاميركي للمصارعة في ايران رهن بموافقة الخارجية

وزير الرياضة الايراني: حضور الفريق الاميركي للمصارعة في ايران رهن بموافقة الخارجية

اعلن وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر ان حضور الفريق الاميركي للمصارعة في ايران رهن بموافقة الخارجية الايرانية .

وعلق وزير الرياضة على هامش مسابقات موظفي الحكومة على حضور الفريق الاميركي في بطولة كاس العالم للمصارعة في ايران بالقول ان رأت الخارجية الايرانية مصلحة في حضور الفريق الاميركي في ايران فاننا سنرحب بذلك .

واوضح سلطاني فر ان منح تاشيرات الدخول للاعبين هو من صلاحيات وزارة الخارجية ولو رات مصلحة في منحهم تاشيرات الدخول فاننا بدورنا سنرحب بحضورهم ومشاركتهم في البطولة.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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