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رقم الخبر: 186272 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 20:21 الاقسام: عربيات  
مصادر تنفي فرض السودان تأشيرة دخول على السوريين

مصادر تنفي فرض السودان تأشيرة دخول على السوريين

نفى ناشطون سودانيون ليلة الاثنين 30 كانون الثاني/ يناير صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام العربية حول فرض الحكومة السودانية تأشيرة دخول (فيزا) على اللاجئين السوررين الراغبين بدخول السودان.

وقال الصحفي السوداني “أشرف عبد الباقي” الثلاثاء 31 كانون الثاني/ يناير: “إن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص على الإطلاق”، نافياً ما تناقلته مصادر الإعلام العربية وعلى رأسها “وكالة أنباء آسيا اللبنانية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية” حول هذا الامر.

في حين قالت صفحة “خطوة للسوريين في السودان” في موقع فيسبوك: ” لم يتم تناول الخبر من قبل أي موقع إعلامي سوداني رسمي أو غير رسمي, بمافي ذلك موقع وزارة الداخلية السودانية وموقع وكالة الأنباء السودانية.

وأضافت “لقد تواصلنا مع أحد موظفي وزارة الداخلية السودانية ونفى صدور مثل هذا القرار إلى هذه اللحظة”، مشيرة إلى ان شركات الطيران السورية في العاصمة الخرطوم نفت أيضاً صحة هذا القرار وأكدت انها لم تتلقّ أية تعليمات من هذا القبيل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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