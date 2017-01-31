وأشار المتحدث- في مؤتمر صحفي بجنيف الثلاثاء- إلى أن المركز الذي بدأ تشغيله الكامل منذ أسابيع من المتوقع أن يقدم المساعدة الصحية هذا العام لحوالي 500 أسرة من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في مدينة العبور والأحياء المحيطة بها ويركز بشكل خاص على صحة المرأة، كما يقدم خدمات متخصصة لأمراض العيون والأمراض الجلدية كما أن المختبر الطبي بالمركز والصيدلية يوفران الأدوية والوصفات الطبية مجانا.

ومن جانبها، نوهت مسؤولة المنظمة الدولية في مصر توتا جرازهاداني- في بيان أصدرته المنظمة- إلى أن الدعم المقدم كان عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية إضافة إلى معدات طبية متخصصة كجهاز الموجات فوق الصوتية وأخرى لعيادة أمراض النساء لرفع مستواها.