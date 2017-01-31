قال لطفي براهم قائد الحرس الوطني في تونس، الاثنين، إنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية إحالة 3517 شخصا من بينهم أجانب إلى القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب في حين بلغ إجمالي القضايا التي رفعت خلال نفس الفترة 1800 قضية.

وأكد براهم - في جلسة استماع في مجلس نواب الشعب - على وجود تنسيق على مستوى أجهزة الاستعلامات في تعقب وملاحقة المتورطين في الإرهاب، فضلا عن تنسيق مركزي مع السلط الأمنية و العسكرية مع مراجعة مستمرة للنيابات العمومية عند تسجيل أية شبهة تتعلق بالإرهاب.

وشدد براهم على أن مكافحة الإرهاب هو جهد يومي مستمر، مؤكدا وجود عمليات معقدة واستباقية، وكذلك تخطيط عملياتي وتبادل للمعلومات لقوات سلك الحرس الوطني بمختلف فروعه مع السلطات الأمنية والعسكرية.