اعترض خفر السواحل الليبي حوالي 700 مهاجر قبالة سواحل صبراتة غرب البلاد، كانوا يحاولون الوصول بحراً الى أوروبا، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وقال العقيد ايوب قاسم إن «خفر السواحل اعترضوا فجر الجمعة 700 مهاجر في زورقين خشبيين على بعد ثلاثة أميال بحرية من مدينة صبراتة» على بعد 70 كيلومتر غرب طرابلس. وأضاف ان المهربين الذين كانوا على الشاطئ فتحوا النار على الدورية دون وقوع اصابات. وتابع أن خفر السواحل ردوا ما ارغم المهربين على الهرب.

واوضح ان غالبية المهاجرين الموقوفين من دول افريقيا جنوب الصحراء وان مصريين وسوريين وتونسيين وفلسطينيين كانوا ايضا في الزورقين.

ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وتبحر معظم الزوارق من غرب البلاد باتجاه ايطاليا التي تبعد 300 كيلومتر من سواحل ليبيا.